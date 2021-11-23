الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز التطوير المهني بجامعة أسوان يحتفل بأسبوع ريادة الأعمال العالمي

المركز الجامعي
المركز الجامعي

كشف الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن قامت الجامعة من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني، و بالتعاون مع مركز الابداع والإبتكار، بالاحتفال Global Entrepreneurship Week  بأسبوع ريادة الأعمال العالمي في مركز إبداع مصر الرقمية بالحرم الجامعي بصحارى.

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المركز الجامعي 

وجاءت الاحتفالية في إطار أهمية ريادة الأعمال في خلق فرص عمل وتحسين الاقتصاد والعمل على تنمية المجتمع، كما تعد ريادة الأعمال حاضنة للابتكار تساهم في البحث و التطوير.

وذلك في إطار العمل على احتواء الشباب وربط الخريجين بسوق العمل وتأهيل الطلاب بمزيد من الخبرات التسويقية للمنافسة في الحصول على فرصة العمل الأفضل.

جدير بالذكر أن تم افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، في 16 يناير 2020 بحضور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

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المركز الجامعي 

وتعد أهم المحاور التي يعمل عليها المركز الجامعي: تدريبات تخصصية، واستشارات مهنية، وتدريبات تنمية المهارات، وأنشطة وفعاليات تعريفية، ورفع كفاءة فريق العمل بالمركز فرص توظيف وتدريب عملى.

وكذلك يقدم المركز العديد من الخدمات منها:خدمات المركز التدريبية وتضمن، ريادة الأعمال، مهارات التوظيف، وإدارة الجودة، وإدارة المشروعات، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، و خدمة العملاء، المبيعات، بالإضافة إلى سلاسل توريد، التسويق، والتسويق الرقمي، واللغة الإنجليزية.

عرف مركز الإبداع سوق العمل رئيس جامعة أسوان جامعة أسوان تبادل الخبرات أسوان

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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