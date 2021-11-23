الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تزامنا مع محاكمتهم.. تفاصيل الجرائم التي ارتكبها متهمو «خلية داعش العمرانية»

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بعد قليل اليوم الثلاثاء، محاكمة 22 متهما من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" وتزامنًا مع جلسة محاكمة المتهمين في القضية نرصد تفاصيل التحقيقات والاتهامات الموجهة لهم.

- تفاصيل التحقيقات مع المتهمين 

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول  فى القضية هاني عبد الله عقمان أحمد جبريل، 34 سنة ويعمل سمسار سيارات، تولى تأسيس وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، موضحة أن 17 متهمًا آخرين انضموا للجماعة.

بينما تولى 4 آخرين تمويل الجماعة بالأسلحة والذخائر والمهمات والآلات لتنفيذ أغراضهم فى العمليات الإرهابية.

- التخطيط لاغتيال ضابط شرطة 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحمد ضياء الدين عبد الرحمن، وعلي محمد محمد علي الضوي، ومحمد حسن عبد العزيز حسن، ومحمود حسن الشوربجي، شرعوا فى قتل ضابط الشرطة بقسم العمرانية، محمد طارق عبد العظيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم بأن أعدوا بنادق آلية وسيارة ووضعوا مخطط لاستهدافه أثناء سيره بسيارته.

وذكرت التحقيقات أنه أثناء ركوب الضابط سيارته أطلق عليه المتهمين الأعيرة النارية، إلا أنهم لم ينجحوا فى قتله لعدم إحكام التصويب بالبنادق صوبه.

- التخطيط لاغتيال أفراد شرطة 

وشملت وقائع القضية، شروع المتهمين الأول والثاني في قتل 4 أفراد شرطة، وذلك بوضع مخطط واستهدافهم بعد استقلال دراجة أعلى محور 26 يوليو، وإطلاق الأعيرة النارية على سيارة الشرطة التي كان يستقلها الأفراد، وهو ما تسبب فى عدة إصابات، ولم ينجحوا فى قتلهم بعد إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكام أحدهم التصويب تجاههم

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