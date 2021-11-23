الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية يدفع أسعار النفط للتراجع

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك نتيجة الحديث

عن أن الولايات المتحدة واليابان والهند، ستفرج عن احتياطيات من النفط الخام لخفض الأسعار، على الرغم من خطر تعثر الطلب بسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وقال مصدر مطلع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن الإفراج عن كميات من النفط الخام من مخزونها للطوارئ اليوم، في إطار خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 76.17 دولار للبرميل في الساعة 0423 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "يقال إن بايدن يستعد للإعلان عن الإفراج عن نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي بالتنسيق مع عدة دول أخرى".

وارتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط واحدا في المئة يوم الاثنين نتيجة تقارير ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما، والذين يطلق عليهم (أوبك+)، قد يعدلون خطتهم لزيادة إنتاج النفط إذا لجأت الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن نفط خام من احتياطياتها أو إذا ثبطت الجائحة الطلب.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين، بفعل تقارير بأن أوبك+ قد تعدًل خططها لزيادة إنتاج الخام إذا عمدت دول مستهلكة كبرى للسحب من احتياطياتها أو إذا ثبطت جائحة فيروس كورونا الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 81 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتسجل عند التسوية 79.70 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا 81 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.75 دولار للبرميل.