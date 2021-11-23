الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

في قداس إلهي ترأسه «شيحان».. موارنة مصر يحتفلون بعيد استقلال لبنان

شيحان
شيحان

ترأس سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، صلاة القداس الاحتفالي، بمناسبة ذكرى استقلال لبنان، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر، بمشاركة الخوري نادر جورج، والخوري نبيل هب الريح، والخوري لويس متي، كما قدمت جوقة القديس يوسف المارونية مجموعة من التراتيل، والألحان بقيادة الخوري جورج خطار.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك أيضًا سيادة السفير علي الحلبي، سفير لبنان في مصر، والقنصل شربل نمر، وأشار المطران شيحان خلال الكلمة التي ألقاها في القداس الاحتفالي إلى أن لبنان يمر في هذه الفترة بلحظات عصيبة ونثق في يد الله القديرة التي تستطيع أن تغير الأحوال، لذلك قد اجتمعنا سويًا في يوم استقلال لبنان، للصلاة من أجلها ومن أجل استقرارها.

وأضاف مطران الكنيسة المارونية، قائلًا إن اللبنانيين الموجودين في مصر، يساهمون بشكل فعال في دعم العلاقات الاقتصادية والحضارية بين البلدين الشقيقين، كما كان يفعل أجدادهم في الماضي، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المبادرات، التي تعد لها الكنيسة للسفر في فترة الأعياد، للمشاركة الايجابية مع الأشقاء في لبنان، وفي نهاية القداس الاحتفالي، أهدى سيادة المطران جورج شيحان، شعار لبنان "الأرزة" إلى السفير اللبناني بمصر.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استقبل سيادة المطران جورج شيحان، مطران إيبارشية المارونية بمصر، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأراضي المقدسة والأردن، برئاسة سيادة المطران سني إبراهيم عازر، مطران الأردن والأراضي المقدسة، بمقر المطرانية بالظاهر، حيث يأتي ذلك في إطار التآخي بين الكنيستين، والتهنئة بعيد استقلال لبنان.

 وتحدث الطرفان حول العلاقة المسكونية، والعلاقات الدولية بين الكنيستين، وتبادل الطرفين الهدايا التذكارية بالإضافة إلى التقاط بعض الصور التذكارية.

الانبا جورج شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية المطران جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران چورج شيحان

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