عقب تداوله بـ«فيسبوك».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ضرب طفل في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على أحد الأطفال، وذلك عقب تحديد المتهم وضبطه.

وعقب قيام الأجهزة الأمنية بالفحص تبين أن الطفل المعتدى عليه سنه 14 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وباستدعائه ووالدته وسؤالهما قررا قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، على إثر سابقة حدوث مُشادة كلامية بين الطفل المشار إليه ونجل المذكور وقيام كلاً منهما بالتعدي على الآخر بالضرب، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل المعتدى عليه تبين إصابته بكدمات متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.