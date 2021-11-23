اليوم.. رئيس «عمال مصر» يُلقي كلمة في اجتماع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية

يلقي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية جبالي المراغي، كلمة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، المنعقد اليوم الثلاثاء عبر "زووم" ويشارك فيه قادة الحركة العمالية الأفريقية، منهم أرزقي مزهود أمين عام منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وفرنسيس أتولى رئيس المنظمة، رئيس اتحاد عمال كينيا، وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية.

ويتحدث رئيس عمال مصر، خلال كلمته عن عن دور عمال مصر في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وكذلك دورهم في مساندة الدولة لمواجهة كافة التحديات، راصدًا تحدي تداعيات فيروس كورونا، وكيف تعاونت كافة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهتها.

ومن المقرر أن يدعو المراغي كافة عمال القارة السمراء إلى الوحدة والحوار الاجتماعي والتعاون المستمر من أجل قارة مستقرة، يلعب فيها العمال دورًا مستمرًا في عملية التنمية، وتشهد المزيد من المكتسبات للطبقة العاملة الإفريقية.

وتأسست منظمة الوحدة النقابية الأفريقية "الاواتو" عام 1973 في أديس أبابا، وتضم في عضويتها 50 منظمة عمالية إفريقية، يمثلون أكثر من 70 مليون عامل، وتتمثل أهدافها في توحيد العمال الأفارقة والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وعلى جانب آخر، علق هشام فؤاد نقيب المرافق، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على منحه وسام شرف من رئيس الجمهورية الأوزباكستاني شوكت ميرضيايف، خلال رئاسته منذ أيام قليلة لوفد عمالي مصري في ذكرى تأسيس اتحاد عمال أوزباكستان، بأنه بمثابة تكريم للدولة المصرية، وشهادة دولية بمناخ الاستثمار الآمن في مصر وعودتها إلى دورها الريادي عربيًا وإفريقيًا ودوليا، وقوة وقيمة الملايين من عمال مصر، ودورهم البارز في معركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "فؤاد"، في تصريحات صحفية أمس الأول الأحد، إنه شرح أمام القيادات العمالية في دولة أوزباكستان، دور الملايين من عمال مصر في مواجهة التحديات التي واجهت الدولة المصرية، ومواقفهم الوطنية في مساندة الدولة، إضافة إلى دورهم في العمل والإنتاج، وأنه نقل سياسات الدولة بتوفير كافة برامج الحماية الاجتماعية لهم، وإطلاق تقرير التنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تحمل بنودا مباشرة بشأن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية، واحترامها لكافة الاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن الدولة المصرية تسير الان في الاتجاه الصحيح نحو التنمية الشاملة، والبناء والتعمير ،بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن مؤخرا عن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد ،وهو ما يؤكد على القضاء على الإرهاب، وتمتع البلاد بمناخ الاستثمار الآمن،في ظل سياسات حريصة على مصالح الشعب وفي القلب منه العمال.