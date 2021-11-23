الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في السلام

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

قررت جهات التحقيق بالسلام، اليوم الثلاثاء،  انتداب المعمل الجنائي والادلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة مدينة السلام محافظة القاهرة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت  إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات. 

 - أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، الذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حدوث ماس كهربائي

السلام حريق المعمل الجنائي امن القاهرة النيابة العامة مدينة السلام محافظة القاهرة

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وائل لطفى

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