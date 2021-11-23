«القوى العاملة» تنظم ندوة عن المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تحت عنوان، "المساواة بين الجنسين والأديان السماوية"، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

شارك في الندوة 52 عاملا يمثلون 9 منشآت للقطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وعقدت بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، والمركز القومي للمرأة، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمتخصصين بوحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة.

- الندوة تناولت المساواة بين الجنسين و الأنشطة المناهضة للمرأة والعنف

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات المهمة منها، المساواة بين الجنسين في جميع مجالات العمل، والأنشطة المناهضة للمرأة والعنف والتحرش في أماكن العمل، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والأديان السماوية وحثها على المساواة بين الجنسين، فضلاً عن دور المجلس القومي للمرأة في التوعية فى الحقوق والواجبات بين الجنسين.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بتعيين 18 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 158 من راغبي العمل، وتوفير 127 فرص عمل.

كما قامت المديرية، باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 112 ألف جنيه لـ45 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ 300 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.