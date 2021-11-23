«فايزر» تؤكد فاعلية لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بنسبة 100%

قالت شركة فايزر الأميركية لصناعة الدواء إن لقاحها ضد كورونا والمخصص للاطفال من سن 12- 15 عاما يمنحهم مناعة طويلة الأمد ضد فيروس كورونا، وذلك وفقا لمعطيات اللقاح التي تمت بالتعاون مع بيونتك الألمانية، حيث أكدت أن فاعلية فايزر مع الأطفال فعّالة بنسبة 100 بالمئة ضد العدوى بعد مرور 4 أشهر على الجرعة الثانية، وأكدت عدم تسجيل أي أضرار جانبية خطيرة أو مخاوف تتصل بالسلامة.

وفي سياق متصل، بدأت إسرائيل، امس الإثنين، في طرح لقاح فايزر/بيونتك المضاد لكوفيد-19 للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و11 سنة على أمل التغلب على ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وبدأت الموجة الرابعة من الإصابات، التي شهدتها إسرائيل في يونيو في الانحسار في سبتمبر. لكن على مدى الأسبوعين الماضيين، بدأ معدل تكاثر الفيروس، الذي ظل أقل من واحد لمدة شهرين، في الصعود، وتجاوز الآن هذه العتبة، مما يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر باضطراد مرة أخرى.

كما ارتفعت الإصابات اليومية خلال الأيام القليلة الماضية، وظهر أن نصف الإصابات المؤكدة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما أو أقل.

ويوجد حوالي 1.2 مليون طفل في الفئة العمرية من خمس سنوات إلى 11 سنة بين سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة.

وبدأ التطعيم ا امس م الإثنين في ساحة في تل أبيب، على أن تبدأ الحملة في جميع أنحاء إسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مكابي للرعاية الصحية أن 41 بالمئة من آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما قالوا إنهم سيطعّمون أطفالهم، في حين أن 21 بالمئة منهم لم يحسموا أمرهم بعد، بينما لن يُقدم 38 بالمئة على تطعيم أطفالهم.

