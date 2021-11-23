الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

3 مغذيات قد يؤدى نقصها فى الجسم إلى «تساقط الشعر»

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

يعتبر تساقط الشعر أمرا طبيعيا، ولكن إذا كنت تفقد أكثر من 125 شعرة في اليوم، فقد تلاحظ ترقق الشعر.

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” بشكل عام، يسقط البشر ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا، وفقا لمايو كلينك. ويضيف أن منع تساقط الشعر غير ممكن عندما يكون بسبب المرض أو الشيخوخة أو الوراثة أو الضغوط الجسدية مثل الإصابات. ومع ذلك، إذا كان ذلك بسبب نقص المغذيات، فقد تتمكن من دمج المزيد في نظامك الغذائي، أو تناول المكملات الغذائية. وعلى الرغم من أن الشعر يأتي بأشكال مختلفة وقد يختلف من شخص لآخر، إلا أنه مكوّن إلى حد كبير من المواد نفسها.

وفي الواقع، لنمو الشعر الصحي، تعتبر العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ضرورية. ويقول مركز نيو جيرسي لاستعادة الشعر، إن نقص المغذيات التي تسبب تساقط الشعر متنوعة.

ويقول الموقع إن نقص الحديد "هو شكل شائع جدا" لنقص المغذيات وسبب رئيسي لتساقط الشعر.

ونظرا لأن الحديد يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء مجرى الدم، فبدون ما يكفي من الحديد، لا تستطيع خلايا الدم توصيل ما يكفي من الأكسجين إلى الجسم، ما يؤدي إلى أعراض مثل تساقط الشعر وهشاشة الأظافر والإرهاق.

ويوضح المركز أن الزنك "عنصر غذائي مهم لصحة الشعر" لأنه يلعب "دورا حيويا في الخلايا ووظيفة المناعة وتخليق البروتين.

وعلاوة على ذلك، يلاحظ أن فيتامين (د) "يحفز نمو الخلايا ويعزز المناعة، ويؤدي إلى بشرة أفضل وعظام أقوى، ويحفز بصيلات الشعر القديمة والجديدة".

وبشكل عام، تساقط الشعر ليس شيئا يدعو للقلق، ويمكن أن يحدث لكل من الرجال والنساء.

وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون أحيانا علامة على وجود حالة طبية، لذلك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفاجئ أو بدأت في تطوير بقع صلعاء، توصي NHS باستشارة طبيبك.

ويمكن أن يكون لفقدان الوزن واستعادته بشكل متكرر تأثير على شعرك.

وتنص "مايو كلينك" على ما يلي: "قد ترغب في تجربة طرق مختلفة للعناية بالشعر للعثور على طريقة تجعلك تشعر بتحسن في شكل شعرك. على سبيل المثال، استخدم منتجات تصفيف الشعر التي تضيف حجما، أو تلوين شعرك، أو اختر تسريحة شعر تجعل الجزء المتسع أقل وضوحا، أو استخدم الشعر المستعار أو وصلات الشعر. تعامل دائما مع شعرك بلطف".

ساق جسم شائعة تساقط الشعر تساقط نقص شعر قصة الشعر الجسم

رئيس التحرير

وائل لطفى

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