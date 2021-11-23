تقرير: المبعوث الأمريكى لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يحمل اقتراحا جديدا

أفادت قناة LBCI اللبنانية بأن آموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سيعود إلى بيروت قريبا حاملا معه اقتراحا جديدا لحل الخلافات.

وقالت مصادر مطلعة للقناة إن عودة "هوكشتاين قريبة، لنقل موقف إسرائيلي مستجد" حول هذا الملف.

وتوقعت أن يكون هوكشتاين قد أحدث حلحلة في الموقف الإسرائيلي.

وتابعت أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر مارس، موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في بحر كاريش، وهم يريدون أن لا يتعرضوا لأية مخاطر أثناء عملية التنقيب".

وعن التوقعات بشأن ما أحدثه المبعوث الأمريكي في الموقف الإسرائيلي، لفتت المصادر إلى أنها تتوقع أن يحمل آموس موافقة إسرائيل على "إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل".

ونبهت إلى ضرورة أن يغتنم اللبنانيون فرصة الرغبة الأمريكية والإسرائيلية من أجل "اعتماد النقطة التي رسمها الجيش اللبناني".

وعلى صعيد آخر ، وصف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري بلاده بـ"الدولة التي تقف على حدود جهنم"، معتبرا أن حروب الآخرين على أرض لبنان أوصلته إلى هذا الحال.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال الحريري: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم".

وأضاف: "كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".

وتابع: "محزن جدا جدا أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وأردف قوله: "محزن جدا جدا أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".

وتابع: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".