اليوم.. الناشرة فاطمة البودى تمثل مصر فى مؤتمر الناشرين المستقلين

تشارك الناشرة دكتورة فاطمة البودي، مدير عام دار العين للنشر والتوزيع، في فعاليات مؤتمر الناشرين المستقلين، والذي تنظمه الرابطة الدولية للناشرين المستقلين مؤتمرها الدولي في بامبلونا – إقليم الباسك (إسبانيا) من 23 إلى 26 نوفمبر 2021 على هامش تنظيم معرض الكتاب بنافار الذي سيقام من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وقالت البودي لــ"الدستور"، إنها تمثل مصر في فعليات المؤتمر الدولي الناشرين المستقلين، ويتزامن تنظيم هذا المؤتمر الدولي مع احتفال الرابطة الدولية بمرور عشرين سنة على تأسيسها.

وأوضحت أن المؤتمر يجمع أكثر من 750 ناشرا يمثلون 55 بلدا من مختلف دول العالم، وهو الرابع في تاريخ الرابطة الدولية للناشرين المستقلين بعد عقد كل من مؤتمر داكار (2003) وباريس (2007) وكيب تاون بجنوب افريقيا (2014) .

وتتكون الرابطة من مجموعة شبكات لغوية هي الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والعربية فضلا عن الفارسية التي أضيفت في الفترة الأخيرة.

ويشارك في المؤتمر أيضا دور النشر التي انضمت إلى الرابطة الدولية مؤخرا من بينها دار التنوير من تونس ومصر ولبنان ودار ممدوح عدوان للنشر من سوريا وجمعية الناشرين المستقلين بنافار (إسبانيا) و ايديتورا دابلينيز من البرازيل.

وأضافت أن من المقرر أن يتناول المؤتمر قضايا قطاع النشر كالاستقلالية والتبعية والبيئة والكتاب وعدم المساواة أو ما يعرف بالهيمنة في مجال النشر إلى جانب مسألة النشر بلغات الأقليات والتأثيرات التكنولوجية على قطاع الكتاب والنشر.

كما سيتطرق المؤتمر إلى المشكلات التي تواجه الناشرين العرب، خاصة المتعلقة بتوزيع الكتاب، والقرصنة سواء ألكترونية أو ورقية من خلال نشر طبعات مقلدة عن النسخ الأصلية في كل دار نشر.

كما ستقام ورش ومجموعات عمل تهدف إلى تعزيز الروابط بين الناشرين المنتمين للرابطة.

واختتمت فاطمة مؤكدة: أن هذه اللقاءات والورش تمثل فرصة لأصحاب دور النشر لتبادل قائمات منشوراتهم وتبادل عمليات بيع وشراء حقوق الملكية سواء في التأليف أو الترجمة، وتبادل الخبرات حول النشر المشترك ومساهمته في تذليل الصعوبات. وأهمية هذا المؤتمر ومساهمته في تجاوز العراقيل المرتبطة بموضوعات وقضايا توزيع الكتاب وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بسياسة الكتاب في العالم العربي.