إصابات كورونا العالمية تتجاوز 257.57 مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 257.57 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و411200.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 776188 - 47795833

الهند 465911 - 34518901

البرازيل 612659 - 22017276

المملكة المتحدة 143972 - 9889926

روسيا 519897 - 9366839

تركيا 75200 - 8593148

فرنسا 118540 - 7420237

إيران 129053 - 6082865

ألمانيا 99063 - 5400418

الأرجنتين 116377 - 5315348



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



23 - العراق 23686 - 2075248

42 ‬‬‬‬- المغرب 14761 - 948923

44 - الأردن 11377 - 919173

48 - الإمارات 2144 - 741500

49 ‬- تونس 25344 - 716262

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

