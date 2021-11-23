الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جزر المالديف تعلن استمرار تدريباتها البحرية مع الهند وسريلانكا حتى 24 نوفمبر

جزر المالديف
جزر المالديف

 أعلن سلاح حرس الحدود في جزر المالديف، اليوم، أن التدريبات البحرية الثلاثية الجارية مع سفن من الهند وسريلانكا تحت اسم "تدريبات دوستي" ستستمر حتى يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

وأوضح سلاح حرس الحدود، في بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن، أن سفن من حرس الحدود الهندى والسريلانكى تشارك فى هذه التدريبات التى بدأت يوم 20 نوفمبر، وأنه يتم هذا العام بالاحتفال بمرور 30 عاما على الشروع فى إجراء هذه التدريبات.

وجاء في البيان: "إن الهدف من إجراء تدريبات دوستى هو تعزيز الصداقة ودعم التعاون بين حرس الحدود فى الدول الثلاث".

وأعاد البيان إلى الأذهان، أن التدريبات التي أجريت خلال الأعوام العشرة الماضية كان يتم التركيز فيها على التدريب على تقديم المساعدات فى الحوادث البحرية، وتطهير مياه البحر من التلوث، وإزالة بقع البترول، والإجراءات المتعلقة بعمل حرس الحدود .

وأشار البيان إلى أن أول تدريبات من تدريبات دوستى أجريت عام 1991 بين الهند وجزر المالديف، وأن سريلانكا إنضمت إليها للمرة الأولى خلال عام 2012.

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