الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تؤكد أهمية عمل جميع الأطراف فى إثيوبيا نحو حل سياسى

ترودو
ترودو

 جدد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، تأكيد بلاده أهمية عمل جميع الأطراف في إثيوبيا نحو حل سياسي وحوار وطني شامل لإيصال النزاع إلى حل سلمي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد ، حول الصراع الدائر في شمال إثيوبيا.

وأكد رئيس الوزراء ترودو مجددًا على التزام كندا القوي والمستمر بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، ودفع المفاوضات التي تقودها إفريقيا إلى الأمام، وفقًا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وتبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء إثيوبيا حول التطورات منذ حديثهما الأخير في 13 نوفمبر، بما في ذلك الجهود التي يقودها رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، والممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي ورئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو.

كما شدد ترودو على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيصالها إلى المتضررين من النزاع، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

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