الهند: قمة شرق آسيا فى كلكتا ستبحث سبل التعاون لتحقيق الأمن البحرى

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم، أن مؤتمر قمة شرق آسيا الخامس الذي سيعقد في مدينة "كلكتا" يومى 23 و24 نوفمبر الحالى، سيبحث سبل التعاون من أجل تحقيق الأمن البحري فى المنطقة.



وأوضحت وزارة الشئون الخارجية الهندية، في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن "أن حكومتي الهند وأستراليا تشاركان فى تنظيم هذا المؤتمر، وسيتعاون معهما منظمون من مراكز أبحاث ودراسات إقليمية".



وجاء في البيان "أن خبراء من الحكومتين الهندية والأسترالية وأكاديميين من دول منطقة شرق آسيا سيجرون مداولات بشأن الجوانب المختلفة للتعاون من أجل تحقيق الأمن البحري، وذلك بالإضافة إلى المشاركة في المعلومات والتعاون العلمي والتكنولوجي وأساليب مكافحة الأوبئة والكوارث، حتى يمكن التحرك إلى الأمام".



وأشار البيان إلى أن وزارة الشئون الخارجية الهندية ستمثل الهند في هذا المؤتمر.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليوناً و518 ألفا و901 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لقناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 249 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 465 ألفاً و911 حالة، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليونًا و934 ألفًا و547 شخصًا، عقب تعافي 12 ألفًا و510 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكانت أعلنت ​الهند​ السماح للسائحين الأجانب الذين تم ​تطعيمهم تطعيما كاملا بدخول البلاد في رحلات تجارية منتظمة، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​.

ويشترط على السائحين الذين يدخلون الهند أن يكونوا قد خضعوا لتطعيم كامل، كما يجب عليهم اتباع جميع بروتوكولات كورونا كوفيد- 19، وأن يكون اختبار الفيروس سلبيًا بالنسبة لهم في غضون 72 ساعة من رحلتهم، وفقًا لوزارة الصحة.

كما سيحتاج الكثيرون أيضًا إلى الخضوع لاختبار كوفيد-19 بعد الوصول إلى ​المطار​ الهندي.

غير أن المسافرين من الدول التي لديها اتفاقيات مع الهند للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، مثل ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​ والعديد من الدول الأوروبية، يمكنهم مغادرة المطار دون الخضوع لاختبار كورونا.