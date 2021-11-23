الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعديل دستورى قد يمنع وصول ميجان ماركل إلى البيت الأبيض

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا تطرقت فيه لإمكانية ترشح ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ويعتقد عدد من الخبراء أن ميجان ماركل قد تمنع من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة بسبب لقبها الملكي.

وحسب "ذا صن"، أشار الخبراء إلى أن هناك تعديلًا دستوريًا غير معروف تم إجراؤه قبل قرنين من الزمان يمكن أن يعرقل أي محاولة لميجان للوصول إلى البيت الأبيض.

ووفقًا للخبراء، فإن هذا التعديل أجري في عام 1810 لمنع ابن شقيق نابليون بونابرت من السعي وراء السلطة، فبعد أن تزوج جيروم الأخ الأصغر لنابليون، من الناشطة الاجتماعية الأمريكية إليزابيث بيتسي باترسون، وأنجبا ابنهما، الذي كان يدعى جيروم أيضا، انتشرت المخاوف من أن الأخير قد يسعى للترشح لمنصب الرئاسة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة قد تندرج وقتها تحت حكم الإمبراطورية الفرنسية.

وينص التعديل الدستوري على أن أي شخص "يقبل أو يدعي أو يحصل أو يحتفظ بلقب ملكي سوف يمنع من تولي أي منصب فيدرالي".

ورغم إقراره من قبل الكونجرس، وإرساله للمجالس التشريعية للولايات، فإنه لم يعط ما يكفي من الاهتمام، حيث أصبح غير معروف من قبل الكثيرين.

ورغم أن ميجان ماركل لم تتحدث علنا عن رغبتها في الترشح للرئاسة، فإن الخبراء الملكيين وأوميد سكوبي المؤلف المشارك لكتاب عن سيرتها الذاتية، يعتقدون أن احتمال ترشحها للرئاسة ليس بعيد المنال.

وقال سكوبي: "من المحتمل جدا أن تفعل ميغان ذلك، حيث إنها تجسيد للحلم الأمريكي".

وسبق أن زعم أحد كبار الشخصيات العمالية، وهو أحد المخضرمين في إدارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في داونينج ستريت وله صلات قوية بواشنطن لصحيفة "ديلي ميل"، أن ميجان كانت تتواصل مع كبار الديمقراطيين بهدف بناء حملة وفرق لجمع التبرعات من أجل المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة.

وفي حديث لمجلة "فانيتي فير" العام الماضي، أكدت إحدى صديقات ميجان، أن أحد أسباب عدم تخليها عن جنسيتها الأمريكية بعد زواجها من هاري هو ضمان بقاء خيار دخول مجال السياسة في واشنطن مفتوحا.

وتعرضت ميجان مؤخرًا لانتقادات شديدة بسبب اتصالها بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وممارسة الضغط عليهم من أجل منح الآباء الجدد إجازة أبوة مدفوعة الأجر.

ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إنها قدمت نفسها لهم على أنها دوقة ساسكس، وأنهم لم يعرفوا كيف تمكنت من الحصول على أرقام هواتفهم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الخطوة أثارت غضب المساعدين الملكيين الذين قالوا إن الدوقة "تستخدم لقبها خارج السياق".

البيت الأبيض منع وصول دستور ميغان ماركل تعديل الابيض ماركل البيت لبيت الأبيض

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وائل لطفى

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