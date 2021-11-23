بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.

وأيدت بساكي تقارير سابقة في وسائل الإعلام، قال فيها بايدن لمؤيديه إنه "يخطط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024".

وقالت: "نعم، هذه نيته".

ويواجه بايدن (79 عاما) تراجعا في نسبة التأييد منذ أشهر، مما دفع بعض الديمقراطيين للاعتقاد بأنه ربما لن يسعى للفوز بولاية جديدة مدتها 4 أعوام.

وعلى صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة والهند اليوم، عن أملهما في العمل من أجل نمو التعاون الثنائي بمجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشراكة بين البلدين.

ومن جانبها، قالت الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" في معرض كلمة ألقتها في المنتدى الهندى الأمريكى للسياسة التجارية عام 2021 فى نيودلهى، أن هناك إمكانية ضخمة لنمو الاقتصادين الأمريكى والهندى فى مجالات مثل الاقتصاد الرقمى والخدمات والتجارة المتعلقة بالصحة والزراعة".

وأضافت قائلة: "إنني والرئيس بايدن نعطى أولوية للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، ولهذا السبب قمت بزيارة الهند، وإنني أعرف أن المشاركين فى هذا المنتدى يهتمون بالاستثمار فى هذه العلاقات التجارية ويعملون بجدية من أجل بناء مشروعات تجارية وتعزيز العلاقات بين البلدين على أساس يومي، ونحن نعتزم إحراز تقدم في المسائل المتعلقة بنقل السلع والخدمات بين البلدين، بالإضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بالقيود المفروضة على دخول الأسواق والرسوم الجمركية الباهظة وإجراءات التجارة الرقمية".

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الهندي "بايوش جويال"، إن هذا المنتدى يمثل بداية لفصل جديد فى العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، وإنني أعتقد أن الجمع بين ميزة التنافسية الهندية والقوى العاملة المهرة والطلب المحلي في سوق ضخمة وبين الابتكارات والاستثمارات الأمريكية يمكن أن يؤدى إلى شراكة ناجحة بيننا".