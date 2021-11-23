الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تثمن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانبها بما يعزز علاقات الصداقة

تونس والولايات المتحدة
تونس والولايات المتحدة

ثمَّنت رئاسة الجمهورية التونسية،  مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين ويرسخ القيم المشتركة بينهما.


جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية - بعد تسلم تونس 336 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لها في إطار دعمها للبلاد في مواجهة هذه الجائحة.


وحضر تسلم هذه الشحنة من الجرعات؛ علي المرابط وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، وبشير الإيرماني الرئيس المدير العام للصيدلة المركزية التونسية، وناتاشا فرانشيسكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

لقاء التزام العسكري الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية الرئيس المركزى كورونا فيروس فيروس كورونا الأمريكي الجمهورية وزير الصحة الولايات المتحدة الامريكي فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد أمريكي كوفيد-19

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