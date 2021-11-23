برلمانى بحرينى: سياسات إيران واستهدافها أمن دول الخليج تعكس طبيعتها العدائية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب البحريني محمد إبراهيم السيسي البوعينين إن "السياسات الإيرانية اللامسؤولة بتبني نهج الإرهاب و تخريب المنشآت وزعزعة الأمن و السلم، عبر استهدافها المباشر لأمن واستقرار دول الخليج العربي، تعكس الطبيعة العدائية لإيران والفكر الإرهابي و تعزيز انتشاره تحت مسمى تصدير الثورة".



و ذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال تعليق البوعينين على العملية الأمنية الاستباقية التي قامت بها وزارة الداخلية البحرينية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و تم خلالها التصدي للأعمال الإرهابية التي دحرت بفضل مخطط إجرامي مدعوم وممول من إيران لاستهداف أمن و استقرار البحرين، مشيرا إلى أن "العملية الأمنية قدمت رسالة واضحة لكافة المتربصين بأن زعزعة أمن البحرين أمر لن يتحقق، وتؤكد للعالم أن الفوضى لن تعود".



و أوضح البوعينين أن "النهج الإيراني خاطئ، يتبنى رعاية و تمويل العديد من الميليشيات الإرهابية التي تعمل في زعزعة أمن المنطقة، في حين أنه كان من الأجدر على إيران أن تستفيد من الفرص المتاحة تحقيقا لمصالح شعبها بدلا من التدخلات في شؤون الآخرين"، لافتا إلى "رسالة حوار المنامة و التي كانت صريحة من قبل جميع الأطراف بضرورة التزام إيران بالحصافة السياسية والكف عن تصدير الأذى ومحاولة خلق بؤر للتوتر في منطقة الخليج والذي لن يتحقق في ظل وجود منظومة خليجية متماسكة و أجهزة أمنية موحدة".



يذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البحريني التقى اليوم الدكتور راينهولد لوباتكا رئيس الفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي، المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حيث جرى بحث سبل التعاون والتنسيق و تبادل الخبرات بين السلطة التشريعية و المنظمة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.