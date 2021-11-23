إصابة رئيس الوزراء الفرنسى بفيروس كورونا

أفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يخضع لعزل ذاتي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، إن أنشطة كاستكس ستعدل في الأيام المقبلة للتوافق مع فترة العزل الذاتي التي سيخضع لها وهي 10 أيام.

وكان المدير العام لمستشفيات المساعدة العامة في باريس مارتن هيرش قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين أودعوا أقسام الرعاية المركزة في البلاد "مستقر نسبيًا"، موضحًا أن التداعيات المحتملة للموجة الوبائية الخامسة على المستشفيات لن تحصل قبل شهري "ديسمبر أو يناير القادمين".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.