سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء 23 -11 2021

حافظ سعر الدينار الكويتى علي استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 23-11-2021، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصري 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 23 -11 2021

استقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، و جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع وحقق سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع ووصل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى إلي 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع ، وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 23 -11 2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.