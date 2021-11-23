الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء 23 -11 2021

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى

حافظ  سعر الدينار الكويتى علي استقراره أمام الجنيه المصري،  اليوم  الثلاثاء  23-11-2021، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصري 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء  23 -11 2021

 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، و جاء  سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

 ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع وحقق سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع ووصل  الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى إلي 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع ، وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء  23 -11 2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.

مصر الاهلى الكويت بداية تعاملات إمام البنك المركزى بنوك البنك الأهلي التجارى الدولى التجارى الإسكندرية استقرار العربي البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23-11-2021

الفنانة اللبنانية قمر تعلن استقبال مولودتها الثانية بدون زواج

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الثلاثاء 23 -11 2021

الموت يفجع الفنان محمد منير

«الجمهورية»: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» تشجع الاقتصاد الرقمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير