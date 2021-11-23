الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع أسعار الطماطم 3 جنيهات بالأسواق

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم

أكد جهاز حماية المستهلك، أن نسبة 15% من الخضار والفاكهة في الأسواق الجملة والتجزئة يتعرض إلى التلف؛ نتيجة أن هذه السلعة الوحيدة تتعرض سريعة إلى التلف في حال عدم استخدامها، مشير إلى أن التصنيع في منتجات الخضار والفاكهة في عبوات مجمدة هو الأفضل .

وأوضح الجهاز أن أسعار الطماطم تراجعت حاليًا إلى 3 جنيهات للكيلو خلال الموسم الشتوي؛ نتيجة وجود  موسم جديد لإنتاجية الطماطم  والعروات الجديدة وزيادة المعروض منها في أسواق الجملة والتجزئة. 

وطالب الجهاز بعدم شراء السلع من الخضار والفاكهة عندما ترتفع الأسعار إلا بنسب محددة وحسب الاحتياجات، ومقاطعة التجار الذين يرفعون الأسعار دون مبرر.

وأشار الجهاز إلى أن دور المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر في المحافظات بتخفيض أسعار ما بين 25 % اإلى 30 % ترجع إلى وجود مراكز تعبئة لها في أسواق تجارة الجملة التي تقوم على الفرز والتعبئة وتقلل حلقات التداول لتصل من تاجر الجملة إلى المستهلك مباشرة، والهدف منه تقليل الحلقات الوسيطة والتي تكون بدورها إلى خفض الأسعار، والذي يصب لصالح المستهلك المحلي.

وأشار الجهاز إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع المحافظين في التوسع في إنشاء أسواق الجملة، وهذا ما يقلل حلقات التداول وتكون قريبة إلى المستهلكين مباشره بدل من قطع المسافات الطويلة إلى أسواق الجملة المتوفرة حاليًا في مدينتي العبور و 6 أكتوبر.

أسعار حماية المستهلك الاسواق طماطم خفض الأسعار الموسم الشتوي جمعية مصر الجديدة زيادة المعروض

رئيس التحرير

وائل لطفى

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