الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة سبعة فى انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب سبعة أشخاص، مساء الإثنين، بجروح مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة، بطريق السويس القاهرة.

 

واستقبل مستشفى السويس العام، مساء الإثنين، سبعة مصابين، يعانون من إصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة كانوا يستقلونها.

 

وكان مدير هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي، قد وجه سبع سيارات إسعاف، لموقع البلاغ بالحادث.

 

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين السبعة، لمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي تحمل لوحات ع ب ل 157 كانت تنقل سبعة أشخاص بطريق التي السويس القاهرة.

 

وذكر شهود عيان أن سيارة ماركة سوزوكي انقلبت بطريق السويس القاهرة بالقرب من المنفذ الأمني الكيلو 109، مما أدى لإصابة ركاب السيارة ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى السويس العام.

 

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح برفع درجة الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث فور وصولهم بواسطة سيارات الإسعاف.

محافظة سيارات انقلاب سيارة ميكروباص وزارة الصحة السويس

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وائل لطفى

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