التايمز البريطانية ترشح مصر كوجهة سياحية شتوية دافئة مع شواطىء مميزة

رشحت مجلة التايمز البريطانية مصر من الوجهات السياحية لفصل الشتاء الدافيء، وبأسعار متوسطة وتناسب الجميع.

ووفقًا للمجلة البريطانية، فإن مصر تتميز بشواطيء مميزة للغاية تحديدًا في البحر الأحمر في الغردقة أو شرم الشيخ، حيث الشعاب المرجانية الملونة الفريدة، فضلًا عن إمكانية ممارسة رياضة ركوب الأمواج شراعيًا والتجديف و الرماية والكرة الطائرة واليوجا.

يأتي هذا فيما احتلت مصر المرتبة الثانية كأفضل وجهة للغوص فى العالم لعام 2021، وفقًا للاستفتاء السنوى لمجلة "دايف ترافل" البريطانية، إحدى أشهر المجلات العالمية للغوص، وذلك عبر موقعها الإلكترونى.

ووفقًا للمجلة، فقد حافظت مصر على المركز الثاني في قائمة أفضل وجهات للغوص منذ عام 2019، بنسبة أكبر بكثير من الأصوات مقارنة بأي وقت آخر في الماضي، بعد إندونيسيا التى فازت بالمركز الأول، بعدما تنافست مع 108 وجهات أخرى للغوص.

وتابعت المجلة البريطانية: لقد حصلت مصر على أقل بقليل من 17 في المائة من إجمالي الأصوات ، أي أكثر من نصف إندونيسيا البالغة 30 في المائة.

ووفقًا للمجلة البريطاني ذائعة الصيت، يعتبر نجاح مصر هذا العام مميز للغاية لاسيما مع تفشي جائحة كورونا، حيث تضرر قطاع السياحة في مصر على مدار السنوات الأربع الماضية.

ووفقًا للمجلة، فإن السياح يفضلون مصر و يعودون إليها عامًا بعد عام، لاسيما مناطق الغوص الساخنة في شرم الشيخ والغردقة ودهب ومرسى علم، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مسارات الرحلات الممتازة تحديدًا في البحر الاحمر.

وتابعت المجلة: مصر وجهة مفضلة ومثيرة لمحبي الغوص جول العالم حيث تعتبر الشواطيء المصرية مثالية لممحبي الغوص بداءا من المبتدئين وصولًا إلى المتمرسين، حيث تتمتع مصر بوجود شواطيء ذات تيارات هادئة تصلح للمبتدئين وشواطيء تتميز أمواجها بالعنف التي تصلح للمتمرسين.