الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

زوجتى سر نجاحى.. رحلة إسلام فى صناعة الجلود لتدريب أكثر من ٣٠٠٠ سيدة

إسلام محمود وزوجته
إسلام محمود وزوجته

انخرط الشاب الثلاثيني في صناعة الجلود منذ أكثر من ١٠ سنوات، فكانت زوجته تمد له يد العون وتقف بجانبه، وتوفر له كل ما يحتاجه من أدوات وخامات، وتساعده في تطوير ذاته، فظل أعوام يشاهد الفيديوهات ويجرب ليعرف المزيد عن عالم الجلود، حتى إهتدى لعمل جميع المشغولات اليدوية، وتمكن من تدريب أكثر من ٣٠٠٠ سيدة.

 

زوجتي سر نجاحي.. رحلة إسلام في عالم صنع الجلود لتدريب أكثر من ٣٠٠٠ سيدة
 

إسلام محمود، ذو ال٣٥ عاما، يقول: "اشتغلت فى الجلود كهواية من ١٠ سنين واشتغلت على نفسي من الفيديوهات من النت وبعدها بسنتين بدأت احترفها كمهنة وساعدني فيها زوجتي وهي الجندى المجهول فى اللي وصلت ليه ده بعد ربنا سبحانه وتعالى".

وبدأ إسلام، تعليم الكثير من المواطنين كيفية صناعة المنتجات من خلال الجلود عبر السوشيال ميديا بالمجان، متابعا أنه كان يحلم أنه لن يكبر لذاته بل سعى لتعليم من حوله وتنمية مواهبهم.

ويروي إسلام، أنه بدأ يزور جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مثل محافظة إسكندرية والقاهرة والشرقية وبورسعيد وأسوان وطنطا فى خلال ٤ سنوات لتدريب جميع السيدات، مشيرا إلى أنه استطاع تدريب أكثر من  ٣٠٠٠ سيدة على فن صناعة الجلد الطبيعي.

يقول إسلام: "بفرح أوى لما الاقي ثمرة تعبي فى التعليم خصوصا مع الناس الكبيرة فى السن ودربت شباب وبدأو يفتحوا مشروع خاص بيهم، متمنيا أن مصر تشتهر بصناعة الجلود وتصبح الأسر المصرية قادرة على التصنيع  كدولة الصين.

 

ونوه إلى أن حلمه ليس بعيد فهناك بعض الدول اقتصادها قائم على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ولم يكن هناك مستحيل بوجود الإرادة والعزيمة.

وتابع إسلام، أنه يعلن عن تشجيع المتدربين عن طريق شراء منتجاتهم وعرضها لهم في المعارض والورش تشجيعا لهم ومساعدتهم على الاستمرار في فن صناعة الجلود.

الشاب الثلاثيني صناعة الجلود المشغولات اليدوية عالم الجلود تدريب سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

الموت يفجع الفنان محمد منير

«الكهرباء» تحذر من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع: خطر

رسميًا.. عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك

«التعليم العالى»: منع أى طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

إصابة رئيس الوزراء الفرنسى بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس