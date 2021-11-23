سلامة: 4 ملايين طن أرز شعير إجمالى إنتاجية المساحات المنزرعة

أكد المحاسب فتحي سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ سابقا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالى المساحات المنزرعة لمحصول الأرز الشعير بلغ حاليا نحو مليون فدان على مستوى المحافظات الأكثر إنتاجية للأرز، خاصة في كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية، وغير ذلك من المحافظات الأكثر إنتاجيه والأكثر مساحة زراعية لزراعة الأرز الشعير الرفيع والعريض.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ سابقا، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن إجمالي إنتاجية المساحات المنزرعة على مستوى المحافظات الأكثر زراعة للأرز الشعير بلغت حاليا 4 ملايين طن.

وأضاف أن إجمالي إنتاج المساحات المنزرعة بلغ حاليا ثلاث ملايين طن أرز أبيض رفيع وعريض لتلبي احتياجات المواطنين وتحقق فائضا بواقع نصف مليون طن خلال هذا الموسم.

وأوضح سلامة أن أسعار الأرز الحالية تتراوح ما بين 4900 جنيه إلى 5,100 جنيه للطن حاليا سائب، بينما يتم طرح سعر كيلو الأرز في المحال التجارية ما بين سبعة جنيهات و9 جنيها حسب نسبة الكسر والجودة والمواصفات القياسية.

وقال إن الأرز الشعير والأرز الرفيع ارتفع تدريجيا خلال الفترة الماضية بسبب زيادة الطلب والسحب عليه بكميات كبيرة، فضلا عن أن بعض المزارعين يحتفظون بالنسبة 25 في المئة للاستخدامات الشخصية الخاصه بهم.