الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

كيفية التسجيل فى لقاح كورونا للطلاب ومتابعة حالة الطلب والتنشيط

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كيفية التسجيل في لقاح كورونا للطلاب ومتابعة حالة الطلب والتنشيط، سؤال يتداوله الكثير من الأشخاص يوميا، بعدما قررت الحكومة المصرية وجوب أخذ تطعيم (كوفيد-19) لجميع المواطنيين الذين لا يوجد لديهم أي موانع ضد اللقاح، حتى يتحصن ذوي المناعة الضعيفة ومن حولهم من انتشار الفيروس.

 

كيفية التسجيل في لقاح كورونا للطلاب ومتابعة حالة الطلب والتنشيط

ويمكن للآلاف من المواطنين الذين لم يسجلوا معلوماتهم على لينك الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة والسكان للقاح كورونا وذلك بإتباع الإجراءات التالية:-

  • (الخطوة الأولى): تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا
  • (الخطوة الثانية): اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.
  • (الخطوة الثالثة): كتابة كافة البيانات المطلوبة للراغب في اللقاح في الخانات الخاصة (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة، الجنسية،...).
  • (الخطوة الرابعة): تحديد الفئة المستهدفة من اللقاح.
  • (الخطوة الخامسة): تحديد الوظيفة.
  • (الخطوة السادسة): تحميل بطاقة الرقم القومي.
  • (الخطوة السابعة): كتابة وسيلة التواصل (رقم التليفون، البريد الإلكتروني).
  • (الخطوة الثامنة): تأكيد الطلب بكود عبر الهاتف المحمول.
  • (الخطوة التاسعة): الضغط على زر الحفظ.
  • (الخطوة العاشرة): استقبال رقم الطلب في رسالة نصية.
     

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