الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الكهرباء» تحذر من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع: خطر

جريدة الدستور

قال الدكتور أيمن حمزة متحدث باسم وزارة الكهرباء، إن التطوع بالإصلاح والعزل لأعمدة الإنارة فيه خطورة كبيرة ولابد أن يقوم به متخصصون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين المذاع عبر فضائية «النهار»: «يوجد أفراد الطورائ والخط الساخن  121لاستقبال أي أعطال رغم أنه ليس من تخصص الوزارة، ولكن يوجد تنسيق بين الكهرباء والتنمية المحلية ويتم المرور عليها والتأكد من عزلها ولكن المشكلة تكون في التعديات التي تحدث في عمليات الإنارة».

 

التفاصيل…

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