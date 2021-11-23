«الوقوف على ساق واحدة».. أخطاء شائعة يرتكبها الموظفون تضر بصحتهم

يمكن أن تؤدي بعض الوضعيات غير الصحيحة خلال أداء عملك إلى الشعور بعدم الراحة والإجهاد، فوفقًا لما نشره موقع "metro" البريطاني، تم بالفعل إخبار 51% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا أن وضعهم سيئ، مما يؤكد أن هذه ليست مشكلة تتطور مع تقدم العمر فقط.

ويعتمد تغيير الوضع بشكل عام على أكثر من مجرد الجلوس بشكل مستقيم، كما أخبر الأطباء، أن التعب وضعف بيئة العمل البيئية بما في ذلك الجلوس السيئ، ونمط حياة مستقر، ونقص في كل الثقة لها تأثير على حياة الفرد.

إليك عدد من الوضعيات غير الصحيحة، وكيف يمكنك إجراء تغييرات صغيرة لإصلاح الموقف السيئ، وفقًا لما نشره موقع "metro" البريطاني.

كرسي مترهل

فترات التراخي القصيرة ليست سيئة بالنسبة لك ومن غير المرجح أن تسبب لك الشعور بعدم الراحة، ومع ذلك، إذا ترنح الناس لفترات طويلة، فإن نقص الدعم في وضع سيئ سيؤدي إلى إجهاد العضلات والأربطة والعمود الفقري.

يقترح الباحثون، لحل هذه المشكلة، هو التعود على تعديل مكتب العمل والكرسي الخاص بك حتى يتم دعمك في وضع جيد، بدون أن يسبب الألم لعمودك الفقري.

كما يمكن استخدام مسند الظهر في وضع مستقيم نسبيًا، حيث تحتاج إلى الشعور بالدعم من الجزء الخلفي من الكرسي والتأكد من أن رأسك في وضع مستقيم بدلاً من التقدم للأمام وللأسفل.

الوقوف بظهر مسطح

يقول الأطباء، إنه عندما تقف، يجب أن يكون كتفيك تحت أذنيك وأن يفتح صدرك بانحناء داخلي بسيط في أسفل ظهرك، وذلك لتجنب مشاكل العمود الفقري.

وعن كيفية إصلاح هذه الوضعية الخاطئة، هناك تمارين يمكنك القيام بها لتصحيح وضع الوقوف هذا، فقد يكون من المفيد أيضًا رؤية متخصص للحصول على تمارين مخصصة لاستعادة توازن عضلات جذعك.

الوقوف مع ظهر مقوس

يسبب الوقوف مع الكثير من الانحناء أو التقوس من أسفل الظهر في اختلال التوازن في عضلات جذعك وضعف عضلات البطن، فقد يعرضك الوقوف في هذا الوضع لخطر الانزعاج والصعوبة للوقوف لفترة طويلة.

فإذا كنت تعلم أنك تقف بظهر منحني للغاية، فحاول شد عضلات بطنك وإرجاع حوضك للخلف لتقليل تقوس ظهرك.

الوقوف متكئًا على ساق واحدة

أوضح الأطباء، أنه عندما تقف منتصبًا، فليس من غير المألوف أن يوازن الناس كل أوزانهم على ساق واحدة، بدلاً من توزيعها على كلا الساقين، فبدلاً من استخدام عضلاتك الأساسية لهذا، يمكنك بدلاً من ذلك استخدام ظهرك ووركك، والضغط على جانب واحد فقط.

وقد يؤدي ذلك إلى حدوث اختلالات في العضلات حول منطقة الحوض، مما يؤدي إلى إجهاد عضلي في أسفل الظهر، لذا عليك بذل جهدًا للوقوف بشكل متساوٍ على كلتا قدميك، بحيث يتم توزيع الوزن بالتساوي.