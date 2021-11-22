«فرّح وافرح».. مبادرة حنان لتعليم ذوي الهمم فنون اللعب بالخيوط (صور)

"دوّر على الفرحة بمنكاش"، مبدأ صارت عليه واحدة من المشاركات بملتقى أولادنا الذي تحرص المؤسسة على إقامته بشكل دوري، فمن خلال بقايا الخيوط تصنع فرحة كل كبير وصغير من أصحاب الهمم التي تعمل المؤسسة على تقديم الفرحة لهم.

تقف حنان ميتري مدربة كروشيه بشكل تطوعي ضمن مؤسسة أولادنا الخيرية بأحد زوايا ملتقى المؤسسة على أرض دار الأوبرا كونها تجد سعادتها في فرحة الأطفال، وقالت لـ"الدستور" إنّها قررت أن تشارك في الملتقى من خلال بعض خيوط الكروشية، وتعلم الأطفال تنفيذ بعض القطع السهلة بالخيوط الملونة.

"لما فكرت يكون ليه دور في المتلقى لقيت عندي بواقي خيط كتير لاني مدربة كروشية فقررت أن أفرح الأولاد بالخيط البسيط ده"، تقوم حنان المرأة الثلاثينية أن تعلم الأطفال عمل أشكال بسيطة به.

تابعت أنه جاءت الملتقى بمبادرة خاصة بها تحت اسم "فرح وافرح بالخيط"، حيث إنها عاشقة تعليم أبطال ذوي القدرات الخاصة الفنون المختلفة: "كلهم مهرة جدًا في تطبيق التعليمات"، مؤكدة أن أبنائها يحبون ملتقى أولادنا المقام في دار الأوبرا، وكانوا يشعرون بالأسى لعدم تنظيم الملتقى العام الماضي بسبب وباء كورونا، لكنهم قاموا بتنفيذه هذا العام بصورة جيدة وعبرت عن سعادتها بمشاركة ذوي القدرات الخاصة.

يأتي ذلك في ظل انعقاد معرض أولادنا بدار الأوبرا، لعرض المشغولات اليدوية، ونشر ثقافات المحافظات المصرية، ويستمر حتى الاثنين المقبل 22 نوفمبر الجاري.