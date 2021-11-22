وزير الصناعة الهندي ونظيرته الأمريكية يبحثان تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

اجتمع وزير التجارة والصناعة الهندي "بايوش جويال"، اليوم الاثنين، مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، خلال زيارتها للهند التي استغرقت يومين.

وتعد هذه الزيارة أول زيارة تقوم بها الممثلة التجارية الأمريكية للهند منذ توليها منصبها خلال شهر مارس الماضي، وقد رافقتها في هذه الزيارة نائبتها "ساره بيانتشي".

وذكر مكتب الممثلة التجارية الأمريكية أن اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة الهندي يهدف إلى بحث سبل تعميق العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار المكتب الأمريكي إلى أن زيارة المسئولتين الأمريكيتين للهند تضمنت المشاركة في المنتدى الأمريكي الهندي للسياسة التجارية، بالإضافة إلى مشاركة نائبة الممثلة التجارية الأمريكية في مائدة مستديرة عن التجارة الرقمية.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الهندي هارش شرينجلا، إن دول منطقة المحيط الهندي بحاجة إلى إطار تعاوني جديد فيما يخص الحدود البحرية المشتركة؛ بهدف ضمان الأمن والتجارة الحرة، مضيفًا أن ازدهار ورفاهية شعوب دول المنطقة مبنيان على أساس القانون والنظام والأمن.

وأوضح الوزير، في تصريحات خلال اجتماع "جوا" البحري الثالث تحت عنوان "الأمن البحري والتهديدات الناشئة غير التقليدية"، أن القوات البحرية وخفر السواحل ووكالات الأمن البحري في المنطقة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة المشاكل المتوقعة، مؤكدا أن "الهند مستعدة وراغبة في القيام بنصيبها - وأكثر - في معالجة هذه المشاكل".

وأشار شرينجلا، وفقا لما نقلته صحيفة "الهندوستان تايمز"، اليوم، إلى أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على التحديات الجديدة التي يجب العمل عليها معا والتوصل إلى حلول مشتركة، مؤكدا استعداد بلاده للقيام بدورها في معالجة هذه القضايا.

وشدد الوزير، على أهمية تعاون دول المنطقة الآن في التعامل مع التهديدات غير التقليدية وغير التقليدية التي تتطلب حلولا جديدة، موضحًا أن من بين التهديدات والمشكلات الأمنية غير التقليدية وشبه التقليدية عمليات الاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات، والصيد الجائر الذي يضر بالأمن الغذائي، والحوادث البحرية التي تؤدي إلى التلوث، والكوارث الطبيعية التي تؤثر على الاقتصاد الساحلي.