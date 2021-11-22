إزالة 52 حالة تعد على أملاك الدولة بقريتي نزلة حسين وتلة بالمنيا

أزالت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 52 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقريتي نزلة حسين وتلة وذلك ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

كان مصطفى الدبيكى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا قد ترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحضور اشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين و محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة ، وجهات الولاية المختلفة وقوات من الشرطة المصرية حيث تمكنت الحملة من إزالة 52 حالة تعدى على املاك الدولة علي مساحة 1389 متر بقرية نزلة حسين وتلة منها 44 حالة علي أملاك الري و7 حالات طرق وحالة زراعة بقرية تلة، حيث تم تنفيذ الإزالة وعمل المحاضر اللازمة قانونا .

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مدينة المنيا إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي أكد على مواصلة أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون في استرداد حق الشعب والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة .

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا قد تفقد اليوم مدينة العمال حيث وجه بإزالة 3 أكشاك مخالفة بدون ترخيص بالشوارع، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة خاصة بعد تطويرها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بمظهر حضاري وجميل مع توفير كافة الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطن، كما كلف محمود ابو كريشة نائب رئيس مدينة المنيا، بمتابعة الحالة العامة للنظافة بشوارع الحى وكذلك رفع السيارات المتهالكة بالحي والتي تسيئ إلى المظهر الحضاري لمدينة المنيا كعروس لصعيد مصر.