«صحتك تهمنا».. برلمانية تطلق القافلة الثالثة للتلقيح ضد كورونا

أعلنت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تنظيم قافلة طبية للتطعيم ضد فيروس كورونا بكنيسة العذراء في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، الجمعة المقبلة التى ستوافق الـ26 من نوفمبر.

وتعد القافلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا التى تطلقها النائبة مرثا محروس، حيث انتهت اليوم الإثنين فاعليات القافلة الأولى والثانية بمنطقة الاميرية ومنطقة حلمية الزيتون لتلقي الجرعة الأولي من تطعيم ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة "صحتك تهمنا".

تحت رعاية النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت اشراف وزارة الصحة والمنطقة الطبية بسراى القبة.

وبدأت الحكومة منذ منتصف الشهر الجاري، تطبيق قرار عدم السماح بدخول أي موظف كافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مكان عمله، وكذلك الجامعات .

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اتخذت هذا القرار خلال اجتماعها يوم 17 أكتوبر الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

واشترطت اللجنة أنه سيكون على الموظف أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، إذا لم يتلق تطعيم كوفيد-19.

ومن المقرر أيضا بداية من الأول من ديسمبر المقبل تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن رئيس الوزراء كان قد شدد خلال اجتماع الحكومة على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الأخيرة افتتاح عدد كبير من مراكز تلقي اللقاحات في جميع المحافظات، والتي تشمل توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف الأوتوبيسات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.