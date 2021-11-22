الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 19 فى انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب اليوم الاثنين، 19 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة المقاولون العرب بطريق الإسكندرية مطروح الساحلى، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: “مصطفى عاطف شحاته 34 سنة،  يسري عبد الفتاح أحمد 59 سنة، حمد سيد برنس 20 سنة، مختار صبري مختار 30 سنة، أحمد غانم غانم 46 سنة،  رجائي محمد فتح الله 48 سنة، محمد علي السيد محمد 50 سنة، عاطف شحاته عبد الحميد 55 سنة، حسين عبد اللاه عبد الرحيم 33 سنة”، “حسام إبراهيم 64 سنة، ومحمد بكر محمد 24 سنة، عمر قناوي حمودة 32 سنة، عرفات شوقي عبد القوي 40 سنة، كريم عبد الناصر هلال 26 سنة، عبد العال عبد الله عبد العال 60 سنة، محمد ياسين محمود 40 سنة، ومختار صبري مختار 26 سنة، علي ياسين محمود 21 سنة، عبد الرحمن محمد عبد المجيد 21 سنة”. 

وعقب وصولهم مستشفى العلمين النموذجي قام الطاقم الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.

الفحوصات الطبية مستشفى العلمين النموذجي حادث انقلاب طريق الإسكندرية مطروح اصابة 19 شخص

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