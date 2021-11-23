الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة والآثار توجه باستمرار حملات التطهير بالمنشآت الفندقية

حملة التطهير
حملة التطهير

تلقت غرفة المنشآت الفندقية خطابًا من عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة لشئون المنشات الفندقية والمحال والانشظة السياحية، اليوم الإثنين، بضرورة الاستمرار فى حملات التطهير داخل المنشات السياحية والفندقية ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والنزلاء بالمنشات السياحية والفندقية.

وأصدرت  وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، شهادة السلامة الصحية كشرط أساسى لإعادة تشغيل المنشات السياحية والفندقية مع الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة كشرط إلزامي للتشغيل المنشأة الفندقية والسياحية.

وتخضع المنشآت الفندقية والسياحية للتفتيش الدوري من قبل اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والأثار والغرفة المختصة والشركة الدولية المتخصصة فى مجال السلامة الصحية ،وفى حال ثبوت مخالفة أي من الضوابط والأشتراطات يتم سحب رخصة المنشأة، ووقف نشاطها. 

 كما يقوم مدير المنشأة الفندقية بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، واتخاذ إجراءات رادعة فى حال الإخلال بأي منها، والاعلان عن الاشتراطات الوقائية المتبعة لإطلاع السائحين والزائرين عليها بكافة المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الاثرية والمتاحف. 

ويشار إلى أنه تقوم حاليا ٥ شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية كما أن هناك تكثيف من عمل لجان وزارة السياحة والآثار التي تقوم بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة به وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.

 كما تنص ضوابط التشغيل على تعقيم وتطهير الاماكن العامة والاسطح بصورة منتظمة، توفير معقمات الايدي بكافة الاماكن،وتطهير الاثاث والاقمشة بشكل منتظم فى المنشآت الفندقية والسياحية، والحفاظ على التهوية الجيدة، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكييف المركزي،و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لارشادات وزارتى الصحة والسكان والبيئة.

غرفة المنشأت الفندقية مساعد وزير السياحة لشؤون المنشات الفندقية رش المطهرات المنشآت السياحية والفندقية فيروس كورونا وزارة السياحة والآثار

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وائل لطفى

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