أرمينيا تعلن مقتل أحد جنودها بنيران أذربيجانية

أعلنت أرمينيا عن مقتل أحد جنودها من جراء إطلاق القوات الأذربيجانية النار عند الحدود، اليوم الإثنين، وذلك بعد أسبوع على أعنف اشتباكات حدودية بين العدوين اللدودين اللذين خاضا العام الماضي حربًا حول أراض متنازع عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان أنه: "من جراء إطلاق نار، قضى مجنّد يبلغ 19 عامًا متأثرًا بجروحه".

وشهد الأسبوع الماضي أعنف اشتباكات حدودية بين الجانبين منذ الحرب التي اندلعت العام الماضي حول إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه.

وأعلنت يريفان أن الجندي قُتل من جراء إطلاق القوات الأذربيجانية النار من "أسلحة من عيارات مختلفة" على مواقع أرمينية في منطقة غيغاركونين الواقعة في الجانب الشرقي للحدود.

وأفادت بأن إطلاق النار وقع عند الساعة 18,10 بالتوقيت المحلي وتوقف قرابة الساعة 19,30.

وكانت أرمينيا قد أفادت الأسبوع الماضي بمقتل ستة من جنودها في اشتباكات مع أذربيجان، وأسر 13 آخرين وفقدان أثر 24.

وأعلنت أذربيجان عن مقتل سبعة من جنودها في الاشتباكات التي وقعت، الثلاثاء الماضي، وجرح عشرة آخرين.

والأسبوع الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار إثر وساطة قادها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو.

وانتهت الحرب التي استمرت ستة أسابيع وأدت إلى مقتل أكثر من 6500 شخص، في نوفمبر باتفاق تم برعاية روسية تخلّت أرمينيا بموجبه عن مساحات شاسعة من أراض كانت تسيطر عليها منذ عقود.

وقد وافق الجانب الأذري على عرض الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لزعماء أذربيجان وأرمينيا في إطار قمة الشراكة الشرقية في بروكسل.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذرية، في بيان- نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- بأن "الجانب الأذربيجاني منفتح دائمًا على الحوار السياسي ويتعامل مع هذه الاتصالات بإيجابية.

وفي هذا السياق وافق الجانب الأذربيجاني على عرض رئيس المجلس الأوروبي تنظيم اجتماع لزعماء البلدين (أذربيجان وأرمينيا) بوساطة الاتحاد الأوروبي في إطار قمة بروكسل.