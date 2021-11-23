تراجع أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 23-11-2021

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء، تراجعا في معظم الشركات العاملة في القطاع، بينما واصل عدد ضئيل من الشركات حالة الاستقرار الذي بدأه بالأمس، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الثلاثاء 23-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

تراجعت أسعار جميع الشركات العاملة في القطاع، فيما عدا شركتي مصر بني سويف، الذي استقر عند 1090 جنيهًا في الطن الواحد، والسهم، والذي استقر عند 1040 جنيهًا للطن الواحد.

وتراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، إلى 1100 جنيه، بفارق 5 جنيهات عن أمس، مساويًا لسعر طن الأسمنت المسلح، حيث جاء متراجعًا إلى 1100 جنيه.

في حين سجل سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، 1070 جنيهًا للطن الواحد، بتراجع 5 جنيهات عن أمس، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث انخفض أيضا إلى 1070 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة النصر، حيث جاء متراجعًا إلى 1060 جنيهًا.

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وانخفض سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، إلى 1040 جنيهًا، بفارق 20 جنيهًا عن أمس، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المصري متراجعًا إلى 1050 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء متراجعًا إلى 1040 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 1005 جنيهات، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة سيناء، حيث تراجع إلى 1000 جنيه، مساويًا مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلة بنحو 1000 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

وواصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهرين، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 805 جنيهات، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 800 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

وسجلت أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارًا بجميع شركاتها، حيث استقر سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، عند 1130 جنيهًا للطن الواحد.

كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا.