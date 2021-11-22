الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رسميًا.. عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، قرارا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لإدارة النادى، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وجاء القرار حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على صون العملية الانتخابية التي سيشهدها  نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، واختيار مجلس إدارة مُنتخب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشكل يساهم في استقرار كيان نادي الزمالك في الأربع سنوات المقبلة.

وتتابع الوزارة كجهة إدارية مركزية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة كجهة مختصة الإجراءات المُتخذة بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الفترة القادمة في ضوء قانون الرياضة، والاطمئنان على استقرار كافة أمور النادي وإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وبالشكل الذي يليق بعراقة نادي الزمالك.

وجاء نص قرار وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

يُنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من أثار إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي، والمدير المالي من إدارة شئون النادى مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن يتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات المقررة فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخص.
وفى سياق متصل، تتوجه وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لجميع اعضاء اللجان التى تولت إدارة شئون نادى الزمالك خلال الفترة السابقة، مثنيا على جهودهم واخلاصهم فى سبيل خدمة النادى العريق وحرصهم على استقرار النادى وكافة شئونه.

رئيس التحرير

وائل لطفى

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