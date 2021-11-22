البحرية المغربية تغيث 147 مهاجرًا فى البحر

أغاثت البحرية المغربية 147 مهاجرًا الليلة الماضية كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية، الإثنين.

وقال المصدر إن معظم هؤلاء المهاجرين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وعشرة بلدان آسيوية، بدون تحديدها.



وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ولم يحدد المصدر المواقع التي جرت فيها هذه العملية ليل الأحد الإثنين، علما أن المغرب يعد طريقًا رئيسيًا للهجرة غير النظامية عبر السواحل المتوسطية شمالًا نحو جنوب إسبانيا، وكذلك عبر المحيط الأطلسي جنوبًا باتجاه جزر الكناري.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات الهجرة من السواحل المغربية إلى أوروبا عبر هذين الطريقين، رغم تعزيز المراقبة.