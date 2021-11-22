موفد أمريكا لترسيم الحدود البحرية يعود لبيروت قريبًا لنقل الموقف الإسرائيلي

ذكرت قناة LBCI اللبنانية أن الموفد الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، سيعود إلى لبنان قريبًا، لنقل موقف إسرائيلي مع الاعتقاد بأن الموفد استطاع إقامة خرق معين في الموقف الإسرائيلي.

وأوضح مراقبون للقناة اللبنانية أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر مارس موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في بحر كاريش، وهم يريدون أن لا يتعرضوا لأية مخاطر أثناء عملية التنقيب.

ورجّح مراقبون للقناة أن يكون الإسرائيليون قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل، داعية الى اغتنام الحاجة الأمريكية الإسرائيلية لاعتماد النقطة التي رسمها الجيش اللبناني.

وفى سبتمبر الماضى، بحث وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب، خلال لقائه مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، حيث تقوم واشنطن بدور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كان بو حبيب قد استعرض خطة عمل الوفد المفاوض في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل خلال اجتماعه مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط.