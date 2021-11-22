الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يهبط أكثر من 2% مع صعود الدولار بعد إعادة ترشيح باول

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين مع تسجيل الدولار الأمريكي قفزة بعد إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لفترة ثانية، وهو ما غذى توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل مسار تقليص الدعم الاقتصادي.

وعند الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 2.08 بالمئة عند 1806.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر عند 1804.30 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 2.37 بالمئة إلى 1807.70 دولار للأوقية.

ودفعت أنباء ترشيح باول لفترة ثانية وترشيح لايل رينارد لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الدولار الأمريكي للصعود إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020. وأثارت أيضا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو ، وليس يوليو مثلما أشارت توقعات سابقة ، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 24.21 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.77 بالمئة إلى 1013.33 دولار، وهبط البلاديوم 5.45 بالمئة إلى 1949.29 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا وسط مخاوف من ارتفاع التضخم، وإن كان لا يزال في الطريق لتسجيل خسائر أسبوعية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع متأثرا بصعود الدولار وتوقعات بإقدام البنوك المركزية على رفع الفائدة.

الذهب الدولار الدعم الاقتصادي المعدن الاونصة الفضة

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

الحماية المدنية تُنقذ 7 سيدات بعد انهيار سلم عقار فى الإسكندرية

سيارات دفع رباعي لإنقاذ العالقين في مياه الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس

فلسطين: محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح