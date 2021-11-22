الذهب يهبط أكثر من 2% مع صعود الدولار بعد إعادة ترشيح باول

هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين مع تسجيل الدولار الأمريكي قفزة بعد إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لفترة ثانية، وهو ما غذى توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل مسار تقليص الدعم الاقتصادي.

وعند الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 2.08 بالمئة عند 1806.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر عند 1804.30 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 2.37 بالمئة إلى 1807.70 دولار للأوقية.

ودفعت أنباء ترشيح باول لفترة ثانية وترشيح لايل رينارد لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الدولار الأمريكي للصعود إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020. وأثارت أيضا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو ، وليس يوليو مثلما أشارت توقعات سابقة ، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 24.21 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.77 بالمئة إلى 1013.33 دولار، وهبط البلاديوم 5.45 بالمئة إلى 1949.29 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا وسط مخاوف من ارتفاع التضخم، وإن كان لا يزال في الطريق لتسجيل خسائر أسبوعية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع متأثرا بصعود الدولار وتوقعات بإقدام البنوك المركزية على رفع الفائدة.