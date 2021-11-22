الباحث الأمريكى مايكل مورجان: الدول الغربية أدركت خطورة «الإخوان» واتخذت إجراءات للتصدى لعناصر الجماعة

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية رئيس مؤسسة النبض الأمريكى، إن وجود جماعة الإخوان فى الولايات المتحدة حاليًا أصبح مختلفًا عما كان عليه منذ سبعة أو ثمانية أعوام مضت، لافتًا إلى أن عناصرها متناثرة فى عدد من المراكز الإسلامية، والمنظمات غير الحكومية وغير البارزة. وأضاف المحلل السياسى القريب من دوائر صنع القرار الأمريكى: «يعمل الإخوان بشكل رئيسى فى الولايات المتحدة على أساس فردى وليس كمجموعة، لأن ذلك يسمح لهم باستخدام الحقوق الممنوحة للأفراد فى الدستور الأمريكى، وعندما يعملون كمجموعة فإن ذلك يكون عبر استخدام منظمات حقوق الإنسان، دون هيكل أو تسلسل هرمى كما هو الحال فى دول الشرق الأوسط».

وأوضح «مورجان» أن التنظيم الإرهابى يحاول اختراق المجتمعات الأوروبية، وعلى وجه التحديد دول ألمانيا وفرنسا والنمسا، من أجل الوصول للسلطة السياسية، مؤكدًا أن الجماعة لا تهتم حقًا بحماية الدين أو الدفاع عن الإسلام، وإنما استغلاله كغطاء لاكتساب القوة السياسية للترويج لأجندتها.

واستطرد: «يستخدم الإخوان النظام الديمقراطى فى البلدان المذكورة للسيطرة عليها، خاصة أن تلك السيطرة على بعض الدول فى الغرب تساعد التنظيم على العودة من جديد للسيطرة على الشرق الأوسط باستخدام الضغوط الغربية».

ولفت إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية واعون بالقوانين الأوروبية، وما توفره الدول الأوروبية من حرية العقيدة، وهو ما يسمح لهم باستخدام ذلك كغطاء دينى لإخفاء الأجندة السياسية.

وتابع «مورجان»: «يجب أن ندرك أن أغلب الهجمات الإرهابية فى الدول الغربية لا تنفذها عناصر تنظيم الإخوان بل إرهابيون يعتمدون فى أفكارهم المتطرفة على منهج الجماعة، فى حين يختبئ الإخوان وراء الغطاء الدينى، ما يجعل الأمر حساسًا للغاية، لأنه يصور الدول التى تحاربهم بأنها تحارب الإسلام لا الإخوان، وهو ما لاحظناه عندما تحدث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن الإسلام الراديكالى فهاجم المسلمون خطابه، رغم أنه لم يهاجم الدين الإسلامى وإنما الإسلام السياسى وجماعته المتطرفة».

وأردف: «لكن رغم ذلك علينا أن ندرك أن جماعات بوكو حرام وطالبان وداعش كلها خرجت من الإخوان، وتعمل وفق تعاليم سيد قطب، لأن عقيدة الإخوان هى الإرهاب، وقد ألهمت كل هذه الجماعات من خلال تعاليم مؤسسها حسن البنا، ومن خلال تعاليم سيد قطب الذى أعاد تشكيل منهجية الجهاد بمزيد من العنف والعدوان من خلال مؤلفاته».

وحول الإجراءات التى اتخذتها بعض الحكومات الأوروبية لردع جماعات الإسلام السياسى ومن بينها الإخوان، مؤخرًا، قال «مورجان»: «أخيرًا أدركت بعض الدول الغربية خطورة وجود قنبلة الإسلام السياسى فى مجتمعاتها، لذا كان من الضرورى أن تكون هناك دعوة لإيقاظ جميع الدول التى سمحت للإخوان بالنمو داخل حدودها، واستخدام نظامها الديمقراطى من أجل تدمير الديمقراطية الأوروبية فى نهاية المطاف».

وأضاف: «فى فرنسا، هناك جالية مسلمة كبيرة، حيث أصبح ٦٪ من مجموع السكان مسلمين، ومؤخرًا هناك أكثر من ٧٠٠ شخص انتموا للإخوان، ما دفع فرنسا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض المراكز والمنظمات التى تتبنى العقيدة الجهادية الإخوانية، خاصة بعد الهجمات المكثفة التى حدثت فى فرنسا على مدار السنوات الماضية». وتابع «مورجان»: «فى أواخر مايو الماضى، نشرت الحكومة فى النمسا عناوين أكثر من ٦٢٠ مسجدًا وجمعية إسلامية فى النمسا، وحسب وزارة الاندماج النمساوية، فإن الغرض من ذلك كان محاربة الأيديولوجيات السياسية المتطرفة المتمثلة فى جماعة الإخوان وليس الدين الإسلامى».

وحول اختراق الإخوان بعض الأحزاب فى أوروبا، قال «مورجان»: «نجح التنظيم الإرهابى فى التعاون مع اليساريين لأنهم راديكاليون بطبيعتهم، والجماعة أدركت الفائدة المتبادلة التى يمكن أن يقدمها كلا الطرفين لبعضهما البعض، لذا، فإن الجماعة تستخدم اليسار من خلال قنوات معينة، تحت منصة الدفاع عن الأقليات ومنظمات حقوق الإنسان، لدفع سياستها فى غضون ذلك، مقابل دعم اليسار سياسيًا».

وتابع «مورجان»: «يظهر الإخوان بشكل دائم تحت ستار الضحية، مع تناول القضايا الديمقراطية، لكن فى الخفاء ينفذون أجندتهم، لذا لا بد من الكشف عن حقيقتهم من خلال القنوات الرسمية، كما حدث بإعلان الجماعة منظمة إرهابية فى مصر والإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى إعلان عقوبات على الدول التى تستضيفهم أو تدعمهم».

وحول مشروع القانون الذى قدمه السيناتور الأمريكى تيد كروز لمجلس الشيوخ لتسمية الجماعة منظمة إرهابية، قال «مورجان»: «يدرك كروز بشكل أساسى خطورة مثل هذه المنظمة على الغرب بسبب أهدافها غير الأخلاقية وأساليبها الملتوية للوصول إلى هدفها، بغض النظر عن التكلفة التى تتمثل فى تدمير الغرب والحضارة الأوروبية مع العلم بجدول أعمالهم الخفى».

وأضاف: «لذلك قام السيناتور تيد كروز مع عضو الكونجرس ماريو دياز بالارتى برعاية هذا القانون فى عام ٢٠١٥، ومرة أخرى فى عام ٢٠١٩، لإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية فى الولايات المتحدة، مما سيساعد فى وقف الدعم المالى والسياسى المباشر وغير المباشر للجماعة وأعضائها، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى فرض عقوبات على أعضائها وشركائها والدول التى تدعمها ويؤدى فى النهاية لموتها».

وواصل «مورجان»: «يحظى مشروع القانون بدعم العديد من أعضاء الكونجرس، ومعظمهم من الجمهوريين، نظرًا لأنه يجب تمرير مشروع القانون فى مجلس النواب قبل تصعيده إلى مجلس الشيوخ، حيث سيكون للسيناتور تيد كروز تأثير كبير، لذا يواصل «كروز» تقديم مشروعه».

وتابع: «من جهتى لا أعتقد أن مشروع القانون سيمر لعدة أسباب، منها انشغال الكونجرس الأمريكى حاليًا بالتعامل مع العديد من القضايا المحلية، من بينها التضخم الاقتصادى وأمن الحدود وتأثيرات ما بعد كورونا على البلاد والصراعات المستمرة بين الحزبين، والتهديد الفورى والمباشر من قبل الصين وروسيا، وعدم وجود دعم سياسى من الإدارة والبيت الأبيض لمشروع القانون، لأن الإدارات الديمقراطية كانت دائمًا ما تعتبر الجماعة ضحية».

وأردف «مورجان»: «دبلوماسيًا، لا تعد الجماعة تهديدًا للولايات المتحدة، حيث لم تتم إدانتها بأعمال عنف على الأراضى الأمريكية، كما أن هناك من يرى أن بعض الدول فى العالم تدار من قبل حكومات تنتمى إلى أحزاب ومنظمات الإخوان، وهذا من شأنه أن يسبب بعض المشاكل الدبلوماسية». وأكمل: «لقد اخترق رجال الجماعة الولايات المتحدة من خلال مراكز الفكر وشركات الضغط التى استخدمت مناهج معينة، مثل حقوق الإنسان وحقوق المعارضين للأنظمة وكذلك حرية التعبير والدين للوصول إلى صانعى القرار فى البيت الأبيض للمساعدة فى الترويج لجدول أعمالهم، وهو شىء لم يتم التصدى له بشكل صحيح بعد كل شىء، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تتعامل معهم باعتبارهم ضحايا، وهى الصورة المزيفة التى يريد الإخوان إيصالها عن أنفسهم، خصوصًا لمن يحمل منهم الجنسية الأمريكية، ما يوجب الدفاع عنه وفق الدستور الأمريكى».

وعن أوضاع الجماعة الإرهابية حاليًا، قال «مورجان»: «أعتقد أن قوة الاخوان تنهار يومًا بعد يوم، فالجماعة لديها العديد من النزاعات الداخلية حول القيادة، وهناك انقسام بين القادة والأعضاء حول أجندتها العامة، بل وحتى بين متابعى الجماعة ومريديها، فضلًا عن رفض كثير من الأعضاء لفساد القادة».

وتابع «مورجان»: «فشل التنظيم فى مصر وتونس والمغرب بسبب أجندته الراديكالية وغير الوطنية، خاصة أن الجماعة تضع مصلحتها قبل مصالح البلاد والناس، وعلاوة على ذلك، فقد كانت هذه المجموعة تعمل دائمًا فى الظلام على تدمير المجتمعات، لأنها اعتادت العمل ضد الحكومات، لذا عندما أتيحت لها الفرصة للحكم لم تتمكن من فعل ذلك، لأن هذا لم يكن ما اعتادت عليه».

وأكمل: «هم فقط يعرفون الدمار وليس البناء، ويعرفون الانقسام وليس الوحدة، ويعرفون القتل، لكن لا يعرفون الحياة، ويعرفون النفاق فقط وليس الحقيقة».