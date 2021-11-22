لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

سفير الصين بالقاهرة

فى الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ نوفمبر، سيُعقد المؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى فى داكار، عاصمة السنغال، ويأتى المنتدى تحت عنوان «تعميق الشراكة بين الصين وإفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مجتمع صينى- إفريقى ذى مستقبل مشترك فى عصر جديد».

وسيقوم الاجتماع بتقييم تنفيذ نتائج متابعة قمة منتدى بكين ٢٠١٨، والوحدة الصينية الإفريقية فى مكافحة الوباء، والتخطيط لاتجاه تنمية العلاقات الصينية الإفريقية فى السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها.. فى مواجهة وباء القرن، استطاع أعضاء المنتدى، البالغ عددهم ٥٥، التغلب على الصعوبات واجتمعوا مرة أخرى لمناقشة خطط التعاون الودى بين الصين وإفريقيا، وتعزيز التعاون فى مكافحة الوباء، والتخطيط لخطة جديدة للتعاون بين الصين وإفريقيا، لضخ زخم جديد فى تنمية الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا، وتقديم مساهمات جديدة لحماية المصالح الشاملة للدول النامية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار فى العالم فى حقبة ما بعد الوباء.

خلال ٢١ عامًا منذ إنشاء منتدى التعاون الصينى الإفريقى، عقدت الصين وإفريقيا ٣ مؤتمرات قمة و٧ اجتماعات وزارية فى إطار المنتدى، وأصبح منصة مهمة ونشطة للحوار الجماعى الصينى الإفريقى وآلية فعالة للتعاون العملى، ولعب دورًا مهمًا فى دفع الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا، وعزز التعاون الصينى الإفريقى فى مختلف المجالات، كما عزز رفاهية الشعبين الصينى والإفريقى، وأصبح «العلامة الذهبية» للتعاون بين دول الجنوب.

تحت راية المنتدى، تم تعميق الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وإفريقيا بشكل مستمر، وأكملت العلاقات الصينية الإفريقية قفزة على ثلاثة مستويات من «شراكة جديدة» إلى «شراكة استراتيجية جديدة» ثم إلى «شراكة استراتيجية شاملة».. اتفق كل من الصين وإفريقيا على العمل معًا لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق له مستقبل مشترك، ووضعتا نموذجًا لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.. حيث زار الرئيس الصينى «شى جين بينغ» إفريقيا ٤ مرات، وسافر إلى جميع أنحاء القارة الإفريقية.ولمدة ٣١ عامًا تم السير على خطى الزيارة الأولى لوزير الخارجية الصينى إلى إفريقيا وتكرارها، مما أرسى أساسًا سياسيًا متينًا لتنمية العلاقات الصينية الإفريقية.

حقق التعاون العملى بين الصين وإفريقيا نتائج مثمرة مقارنة بعام ٢٠٠٠، حيث زاد حجم تجارة الصين ومخزونها الاستثمارى مع إفريقيا ٢٠ ضعفًا و١٠٠ ضعف على التوالى، وأصبحت الصين أكبر شريك تجارى لإفريقيا لمدة ١٢ عامًا متتالية، ووقّعت ٤٦ دولة إفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقى على اتفاقية تعاون «الحزام والطريق» مع الصين، كما استثمرت أكثر من ٣٨٠٠ شركة صينية فى الدول الإفريقية، وتم إنشاء العشرات من مناطق التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين وإفريقيا والمجمعات الصناعية، لتصبح إفريقيا شريكًا تعاونيًا مهمًا للصين فى توسيع الانفتاح، وتعزيز الروابط الاقتصادية المحلية والدولية، وبناء نمط تنموى جديد من المنفعة المتبادلة.

التبادلات الثقافية بين الصين وإفريقيا غنية ومتنوعة؛ فتم إنشاء آليات ومنصات تبادل للعلوم الإنسانية المهمة، مثل حفل الشباب الصينى الإفريقى، ومنتدى الذكاء، ومركز تبادل الأخبار، كما أنشئت آليات ومنصات أخرى للتبادل الإنسانى واحدة تلو الأخرى، وأقامت الصين العديد من المراكز الثقافية فى إفريقيا، حيث أسست ٦١ معهدًا «كونفوشيوس» و٤٨ فصلًا دراسيًا «كونفوشيوس».

ومن جهة أخرى، أرسلت الصين ٢١ ألف فريق طبى إلى ٤٨ دولة إفريقية، وعالجت حوالى ٢٢٠ مليون مريض إفريقى، وأصبح هناك ٣٤ دولة إفريقية كوجهة سياحية خارجية للمواطنين الصينيين، كما تم إنشاء ١٥٠ مدينة شقيقة بين الصين وإفريقيا، وأصبح التبادل الثقافى بين شعبى الجانبين أكثر عمقًا، وتستمر الصداقة التقليدية فى التوارث.

فى عام ٢٠١٣، عندما ألقى الرئيس، شى جين بينغ، خطابًا فى مركز مؤتمرات نيريرى فى تنزانيا، طرح حينها مفهوم سياسة «الحقيقة والحق والتقارب والصدق» تجاه إفريقيا والمفهوم الصحيح للعدالة والمصالح، والذى أشار إلى اتجاه تنمية العلاقات الصينية الإفريقية فى العصر الجديد.. بعد ذلك، ترأس الرئيس، شى جين بينغ، على التوالى قمة جوهانسبرج ٢٠١٥، وقمة بكين ٢٠١٨ للمنتدى، وطرح سلسلة من الأفكار الجديدة والمقترحات الجديدة والتدابير الجديدة لسياسة الصين تجاه إفريقيا.. وأعلن الرئيس، شى جين بينغ، خاصة فى قمة بكين، عن تنفيذ «ثمانية إجراءات رئيسية» لتعزيز بناء مجتمع صينى إفريقى أوثق له مستقبل مشترك، وهو ما أصبح علامة بارزة فى تاريخ العلاقات الصينية الإفريقية.

وبعد مرور ٣ سنوات على انعقاد قمة بكين، خاصة فى مواجهة آثار الوباء، عملت الصين وإفريقيا معًا وساعدتا بعضهما البعض لتعزيز التعاون المشترك لتنفيذ نتائج قمة بكين بشكل جيد، وتعزيز التعاون الصينى الإفريقى لمواصلة الحفاظ على الزخم قويًا.. الإجراء الأول، العمل معًا للتعامل مع الوباء.. عُقدت القمة الخاصة للوحدة بين الصين وإفريقيا ومكافحة الوباء بنجاح، مما يدل على الثقة الراسخة فى الوحدة والتعاون بين الصين وإفريقيا لمكافحة الوباء معًا، وبعد تفشى الوباء فى إفريقيا أخذت الصين زمام المبادرة فى المساعدة، وأرسلت خبراء طبيين لمكافحة الوباء إلى ١٥ دولة، وتم التعاون مع ٤٣ مستشفى فى ٣٨ دولة إفريقية، وتحقيق «تغطية كاملة» للأعضاء غير المشاركين فى المنتدى ومساعدتهم فى مواد مكافحة الوباء.

كما تم توفير اللقاحات لأكثر من ٥٠ دولة وللاتحاد الإفريقى من خلال المساعدات والصادرات التجارية، وقد أشادت الدول الإفريقية على نطاق واسع بهذا المجهود.الإجراء الثانى، هو مواجهة الصعوبات وتعزيز التعاون.. استضافت الصين وإفريقيا بنجاح أحداثًا مهمة مثل المعرض الاقتصادى والتجارى ومنتدى التعاون الزراعى، وقد تم إدراج معهد البحوث الصينى الإفريقى ومركز التعاون البيئى الصينى الإفريقى و١٤ ورشة عمل فى لوبان.. وتغلبت الصين على مصاعب الوباء، ويوجد عدد كبير من الناس منهم من تمسك بمنصبه وآخر تخلى عنه، مما يضمن عدم توقف أكثر من ١١٠٠ مشروع تعاون.. والنتائج تعود بالفائدة على شعبى الصين وإفريقيا، وتقدم دعمًا قويًا من أجل الانتعاش الاقتصادى لإفريقيا.. لقد أثبتت هذه الإنجازات التى تحققت بشق الأنفس أن التعاون الصينى الإفريقى ليس فقط عمليًا وفعالًا، لكنه أيضًا مرن، مما يمنح كلا الجانبين مزيدًا من الثقة فى التغلب على الصعوبات ودفع العلاقات الصينية الإفريقية إلى مستوى جديد.

أقرت الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعى الصينى المنعقدة فى بكين مؤخرًا «قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى بشأن الإنجازات الرئيسية والتجربة التاريخية للنضال المئوى للحزب»، وأكد مرة أخرى أنه تطورت دبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية على نحو شامل، وجاء بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية كراية جلية ترشد تيار العصر واتجاه التقدم البشرى.. ونجح الحزب فى قيادة الشعب لسلك طريق تحديث ذى أسلوب صينى، وابتكار شكل جديد من الحضارات البشرية، وتوسيع سبل توجه الدول النامية تجاه التحديث.. لقد أثبتت الحقائق أن الصين وإفريقيا قوتان مهمتان فى بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وقد وفرت تجربة الصين الناجحة مرجعية وحافزًا للدول الإفريقية لاتباع مسار التنمية الذى يناسب ظروفها الوطنية بحزم.

مصر دولة إفريقية كبرى واقتصاد ناشئ، وتمثل العلاقات بين الصين ومصر ذروة واتساع وعمق العلاقات الصينية الإفريقية، وتطور العلاقات بين الصين ومصر له أهمية نموذجية ودور رائد فى الصين.

أما التعاون الإفريقى فى مواجهة الوباء، فأثرت الصين ومصر مفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية بإجراءات عملية بالتعاون لمكافحة الوباء، وأصبحتا نموذجًا لبناء مجتمع مصير مشترك للصحة.. ولطالما دعمت الصين الشعب المصرى بقوة فى اتخاذ مسار التنمية الذى يناسب ظروفه الوطنية.

بالوقوف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، لن تتزعزع ثقة الصين فى تعزيز التعاون مع إفريقيا، ولن يتغير الاتجاه ولن تضعف الإجراءات.. ستواصل الصين التمسك بمفهوم الصدق والإخلاص والاستقامة، وستعمل مع الأشقاء الأفارقة للاستجابة بشكل مناسب لتحديات التعاون الصينى الإفريقى الناجمة عن التغيرات فى الوضع، مع التركيز على «حقبة ما بعد الوباء»، وتعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا للتقدم مع العصر والمضى قدمًا، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا إلى مستوى أعلى، وبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق مع مستقبل مشترك، وجعل التعاون الصينى الإفريقى نموذجًا للتعددية والمنفعة المتبادلة، واستخدام نتائج ملموسة لإفادة الشعبين الصينى والإفريقى بشكل أفضل.. كما سنواصل تقديم مساهمات إيجابية لحماية العدل والعدالة الدولية وتعزيز التنمية والازدهار فى العالم! وأتمنى بكل إخلاص للمؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى النجاح الكامل.