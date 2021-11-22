الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية: ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب وانخفاض الإنتاج الصناعي (إنفوجراف)

الإنتاج الصناعي
الإنتاج الصناعي

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع  أسعار النفط على خلفية أزمة الطاقة حيث أشارت منظمة أوبك + أنها لن ترفع معدلات الإنتاج لمواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة،وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة التضخم،خلال شهر نوفمبر. 

على صعيد المعادن النفيسة، أنهى الذهب تداولات الشهر بارتفاع 1.50%، ليعكس اتجاه الخسائر الذي اتخذه خلال الشهرين الماضيين حيث دعمت المخاوف حول التضخم وتوقعات النمو زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن إضافة إلى ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي، وكذلك معدل استغلال القدرات، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع بدأ يعاني وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، كانت مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات بالولايات المتحدة الأمريكية ثابتة في غالبيتها، وذلكبكل من قطاع التصنيع والخدمات، مما أثار المخاوف من حدوث تباطؤ لمعدلات النمو.

انفوجراف

نتيجة لذلك، كانت مبيعات التجزئة أيضًا في اتجاه هبوطي حيث شهدت عدة تغيرات وتقلبات بقياس شهري، وقد جاءت مخيبة للآمال مقارنة بالتوقعات. 

وتراجعت ثقة المستهلك بشكل عام، حيث لوحظ أنها تنخفض وتستقر بمعدلات أقل بكثير من اقصى معدلاتها خلال فترة الوباء. كما أن ثقة المستهلك هي أيضًا أقل بكثير من مستوياتها السابقة للوباء.

انتعش سوق العمل في أكتوبر مع ارتفاع أكبر من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، مما يشير إلى تقدم في ملء الملايين من الوظائف الشاغرة مع تلاشي تأثيرات متحور دلتا، وذلك بعد بضعة أشهر من ورود بيانات للوظائف غير الزراعية مخيبة للآمال بعض الشيء. انخفض معدل البطالة، لكنه لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن التعافي البطيء لا يزال مستمراً.

مستوى الولايات المتحدة خدمات خسائر توقعات النفط اقتصاد مؤشرات مستهل

رئيس التحرير

وائل لطفى

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