كورونا في العالم.. اليونان وإيران يتصدران الإصابات

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، الاثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

في اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 7282 إصابات شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع إجمالي الإصابات إلى 886 ألفًا و207 إصابات.

وأوضحت الوزارة أن 105 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 ألفًا و 425 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و82 ألفا و800 حالة والوفيات إلى 129 ألفا و53.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 5 ملايين و795 ألف منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

اليابان:

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتين وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و 725 ألفًا و 860 إصابة والوفيات إلى 18 ألفا و345 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1461 إصابة شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع إجمالي الإصابات إلى 253 ألفًا و 649 حالة.

أوضحت الوزارة أن 5 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 667 شخصًا.

بنجلاديش:

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و574 ألفا و352 والوفيات إلى 27 ألفا و955.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليون و538 ألفا و537 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 819 ألفا و386 الوفيات إلى 11 ألفا و500.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 800 ألفا و617 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.