تعرف على قائمة الأطعمة الصحية التي يمكن أن تعطيها لكلبك

يعتبر الطعام للحيوانات الأليفة من الأمور التي تشغل بال الكثير من محبي الكلاب، فهناك الكثير من الأطعمة التي يأكلها البشر تصلح لحيوانك الأليف، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع "pets.webmd" الطبي، عددًا منها.

ما هي قائمة الأطعمة الصحية التي يمكن أن تعطيها لكلبك؟

مكرونة وأرز:

يمكن أن يحتوي طعام الكلب الخاص بك على المعكرونة من حين لآخر أيضًا، فقط تأكد من أنه عادي ومطبوخ، كما أن الأرز البني هو حبوب كاملة صحية قد يلتهمها الكلب.

امزج بعضها في طعام الكلاب المعتاد لإضفاء الحيوية على وجبتهم.، حيث يجب ألا يزيد عن 5٪ إلى 10٪ من نظامهم الغذائي.

اللحمة:

الدجاج والديك الرومي واللحم البقري الخالي من الدهن، فهي بروتينات حيوانية تساعد الكلاب على النمو بقوة، لذا احرص دائمًا على طهي اللحوم جيدًا، لا تقدمه نيئًا أو غير مطبوخ جيدًا.

الخضروات:

تعطي الخضروات لجروك الفيتامينات والألياف، جرب تقديم هذه الخضار النيئة كاملة، مبشورة أو مفرومة، مثل الجزر، الخيار، الكوسة، الخس، الفلفل الحلو.

الخبز والمعجنات:

قطع صغيرة من خبز القمح الكامل مفيدة لصحة الأمعاء، لكن لا تعطيهما عجينًا نيئًا - فقد يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة في المعدة، ما عليك سوى تخطي النوع المملح، والذي يمكن أن يجعلهم أكثر عطشًا ويمكن أن يسبب مشاكل كبيرة إذا أكلوا بكثرة.

الفواكه:

باستثناء العنب والزبيب، فإن معظم الفواكه مناسبة لكلبك، جرب شرائح الموز أو التفاح الطازج أو قطع الشمام و البطيخ، كما يمكن أن ترضي حبات البطاطا الحلوة المصنوعة منزليًا أيضًا كلبك الصغير.

وينصح الخبراء بضرورة تنظيف حيوانك الأليف، فهو من الأمور التي يغفلها الكثيرين، حيث يعد تنظيف الحيوانات الأليفة خاصة الأسنان من الأشياء التي تساهم في تحسين صحته وصحة المحيطين به.