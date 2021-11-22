الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل القبض على تاجري هيروين في الخانكة

هيروين
هيروين

نجح ضباط مباحث الخانكة بالقليوبية، اليوم، في ضبط متهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

وتم استئذان النيابة، وتشكلت حملة مكبرة، وتمكنت من ضبط "عبد السميع س ع"، عاطل، 34 سنة، مقيم عرب العيايدة دائرة المركز، و"محمد م م"، 23 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان، حال تواجدهما بشارع سرياقوس دائرة المركز، وبحوزتهما «81 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، كتلة حجرية أسطوانية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى 740 جنيها، و2 هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

عقوبة الإتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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