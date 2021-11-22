الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 2000 جنيه.. فرص عمل جديدة للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة للشباب الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك بإحدى شركات التمويل بالبحيرة، وبراتب 2000 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مسئول ائتمان، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 21 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0453317593، والتواصل مع المدير المسئول باسم رمضان، أو التوجه لمقر الشركة في إيتاي البارود، شارع المدارس، أعلى فرع اتصالات، البحيرة.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

يتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهلة وعمره وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

ووفرت وزارة القوى العاملة 6094 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 100 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة.

وزارة القوى العاملة البطالة الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة النشرة القومية للتشغيل حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي

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