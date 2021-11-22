تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا يرفض تصوير مشاهد the crown في منزله

قال تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا إنه لم يسمح بتصوير مسلسل The Crown في منزل عائلته، لأنه لم يشاهد العرض ولم يكن على علم بما يحتوي عليه.

وأضاف شقيق الأميرة إنه رفض طلبًا من مسلسل The Crown للتصوير في المنزل، لأنه ليس من المعجبين بالعرض.

لماذا رفض تشارلز سبنسر تصوير المسلسل في منزلهم

وقال سبنسر خلال ظهوره في برنامج «بي بي سي بريك فاست»: «لقد تقدموا بطلب وأرادوا إطلاق النار هنا في منزلي أثناء تصوير بعض اللقطات الخاصة بالمسلسل ضمن الأحداث، لكن لأكون صادقًا، لم أشاهد الأجزاء الماضية من عرض The Crown، لذلك قلت لا».